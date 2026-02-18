У швейцарській Женеві стартував другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Про це повідомив секретар Радинацбезпеки й оборони України Рустем Умєров.

Другий день переговорів у Женеві: що відомо

За словами Умєрова, консультації проходять у форматі робочих груп у межах політичного та військового блоків.

Зараз дивляться

Сторони зосереджені на уточненні параметрів і механізмів рішень, які обговорювалися напередодні.

Міністр зазначив, що українська делегація налаштована на предметну роботу, а про підсумки переговорів буде повідомлено додатково.

Переговори відбуваються у Женеві за посередництва Сполучених Штатів.

Перший день переговорів у Женеві: що відомо

У перший день тристоронніх переговорів у Женеві Сполучені Штати провели третій раунд консультацій між Україною та Росією за участі американських посередників.

Як повідомив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, за підсумками зустрічей сторони домовилися поінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над можливим мирним рішенням.

Паралельно з переговорами президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios заявив, що український народ не підтримає мирну угоду, яка передбачатиме односторонній вихід України з Донбасу та передання цього регіону Росії.

За словами Зеленського, американські посередники — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — повідомляли йому, що Москва нібито налаштована на завершення війни.

Водночас президент України наголосив, що налаштований значно стриманіше.

Зеленський також заявив, що будь-яка потенційна мирна угода має бути винесена на всеукраїнський референдум.

Якщо документ лише зафіксує нинішню лінію зіткнення на Донбасі, суспільство може це прийняти, однак ідею повного відведення українських військ із регіону він категорично відкинув.

За даними джерел Axios, політичні переговори в Женеві в перший день фактично зайшли в глухий кут через жорстку позицію російської делегації, яку очолює радник президента РФ Володимир Мединський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.