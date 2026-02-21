Україна запропонувала Євросоюзу використати для транзиту нафти до Угорщини та Словаччини нафтопровід Одеса-Броди замість пошкодженої Дружби.

Про це сказано в листі місії України при Європейському Союзі від 20.02.2026, адресованому Генеральному директорату з питань енергетики Європейської комісії.

Замінити нафтопровід Дружба на Одеса-Броди: деталі пропозиції

Зазначається, що ремонт нафтопроводу Дружба все ще триває, тож Україна пропонує ЄС отримувати нафту через іншу свою інфраструктуру, зокрема – через Одесу-Броди.

Зараз дивляться

– Внаслідок цілеспрямованих атак, здійснених державою-агресором 27 січня 2026 року, було завдано значних збитків елементам нафтотранспортної системи України, включаючи технологічне та допоміжне обладнання нафтопроводу Дружба, – пояснили в документі.

За словами українських дипломатів, українські фахівці наразі проводять детальний технічний огляд пошкодженого обладнання та оцінюють технічну можливість і умови для оперативного відновлення транспортування нафти зазначеним трубопроводом.

– Тривають зусилля щодо обстеження пошкоджених елементів, стабілізації технічного стану системи та ліквідації наслідків ворожого удару. Водночас українська сторона хотіла б підкреслити, що безперебійне та стабільне функціонування нафтотранспортної інфраструктури можливе лише за умови припинення Російською Федерацією масованих ракетних та дронових атак, спрямованих на знищення енергетичної інфраструктури України, – зауважили в листі.

Дипломати наголошують, що українські фахівці змушені проводити відновлення аварії під постійною загрозою авіаударів і ризикують тим самим своїм життям.

– У контексті забезпечення безпеки постачання нафти до європейських країн, зокрема Угорщини та Словаччини, українська сторона пропонує розглянути можливість транспортування нафти з використанням існуючої нафтотранспортної інфраструктури України.

Зокрема, така логістика могла б бути організована або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з подальшою перевалкою в морських портах і транспортуванням нафтопроводом Одеса-Броди далі до держав-членів Європейського Союзу, – запропонувала Україна ЄС.

Раніше Угорщина заблокувала надання Україні кредиту у €90 млрд від ЄС та погрожує продовжити блокування допоки Київ не поновить транзит російської нафти через нафтопровід Дружба.

А прем’єр Словаччини Фіцо погрожує зупинити постачання електрики Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.