Росія у ніч проти 26 лютого знову здійснила масовану атаку на Україну, воюючи проти критичної інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Атака на Україну та результати роботи ППО: заява Зеленського

Володимир Зеленський зауважив, що атаку на Україну здійснили за допомогою 420 дронів, більшість з яких – Шахеди, і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних.

– Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти, – наголосив президент.

Він додав, що росіяни били по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. За його словами, рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

– Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього Рамштайну. Але, на жаль, були також влучання, – підсумував український очільник.

На його думку, це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Зеленський нагадав, що холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику.

Він подякував усім, хто це розуміє та допомагає.

Нагадаємо, в Києві внаслідок атаки РФ 26 лютого є руйнування у трьох районах, горів будинок та гаражі.

