Питання Донбасу і “дух Анкориджа”: чи стане березень вирішальним для завершення війни

Дипломатичний марафон на шляху до завершення війни набирає обертів: делегації України та США провели зустріч у Женеві слідом за важливою розмовою президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

На кону – не лише безпекові гарантії від Білого дому, а й підготовка до важливого раунду переговорів за участі російської сторони на початку березня. Проте на тлі обговорень щодо майбутнього України залишається відкритим ключове питання, чи готові сторони до реальних поступок на фронті.

Факти ICTV запитали у політичного аналітика Олега Пономаря про те, чи вдасться сторонам знайти рішення щодо Донбасу та чи можлива в найближчій перспективі зустріч Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Підготовка до березня: переговори України та США

У Женеві 26 лютого відбувся черговий раунд переговорів між делегаціями України та США. Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умєров, народний депутат Давид Арахамія, а також міністр економіки Олексій Соболев та його заступниця Дарина Марчак.

З боку США участь у зустрічі взяли спеціальні представники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Робота проходила як у двосторонньому форматі, так і під час тристоронньої зустрічі за участі Швейцарії.

Однією з головних тем стали економічне відновлення, відбудова України та залучення інвестицій. За словами Умєрова, команди готують так званий Prosperity Package — стратегічний план довгострокової економічної підтримки та створення механізмів, які стануть фундаментом для майбутньої модернізації.

Головною метою зустрічі стала синхронізація позицій перед наступним етапом – тристоронніми переговорами за участі російської сторони, що заплановані на початок березня. Як повідомив Умєров, зараз триває фіналізація безпекових параметрів та гуманітарного треку, зокрема, в питанні обміну полоненими.

Гарантії безпеки: підсумки розмови Зеленського з Трампом

Переговори в Женеві відбулися на тлі активізації контактів на рівні лідерів. 25 лютого відбулася телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа.

За даними джерел, очільник Білого дому підтвердив готовність надати Україні значні безпекові гарантії в межах потенційної мирної угоди. Трамп також висловив підтримку проведенню саміту на рівні глав держав, якщо березнева зустріч делегацій продемонструє суттєвий прогрес.

Наразі сторони працюють над тим, щоб зробити майбутній раунд переговорів максимально предметним для завершення війни, уточнив Зеленський після розмови з Трампом.

Варто зазначити, що це відбулося на тлі заяви державного секретаря США Марка Рубіо, який наголосив, що війна в Україні завершиться за столом переговорів.

Питання Донбасу залишається головним

Остання зустріч між командами України та США у Женеві була спрямована на обговорення пакету відновлення, який запровадять після припинення вогню, заявив Фактам ICTV політичний аналітик Олег Пономар.

– Це була зустріч, де обговорювався пакет відновлення економіки, який буде запроваджений після підписання так званого заморожування, тобто припинення вогню. І тому це не впливає на головне питання, коли саме буде припинення вогню, – стверджує експерт.

Водночас це ніяк не наближає трьохсторонні або двосторонні переговори на рівні лідерів України, США та Росії, вважає Олег Пономар.

– Це не наближає ніяк трьохсторонню зустріч або двустороннюю – Зеленського і Путіна. Звичайно, буде відбуватися дипломатичний процес. Він буде йти вперед, такими маленькими кроками, як він зараз йде. Тобто ще декілька місяців, можливо, – припустив він.

Причина полягає у тому, що досі на переговорах не дійшли до згоди щодо головного питання – Донбасу, з якого Росія прагне виштовхнути Збройні сили України, наголосив політичний аналітик.

– Це вони (росіяни, – Ред.) називають духом Анкориджа. Звичайно, колись ця зустріч відбудеться, але це не буде прямо зараз. Звичайно, і колись питання Донбасу треба буде вирішувати, – стверджує Олег Пономар.

На його думку, саме для цього і потрібна буде зустріч Путіна, Трампа, Зеленського в якому-небудь форматі. Але сьогодні це не так реально в найближчий час, вважає політолог.

Варто зазначити, що у дипломатичному лексиконі Кремля останнім часом з’явився новий термін, яким російські високопосадовці дедалі частіше описують діалог із Вашингтоном. “Формула”, “платформа” та загадковий “дух Анкориджа” стали ключовими словами у промовах Путіна та його речника Дмитра Пєскова під час згадки про врегулювання війни в Україні.

Російська сторона посилається на певні домовленості, яких нібито вдалося досягнути між Путіним та Трампом під час саміту на Алясці в серпні 2025 року. Попри регулярне використання цього формулювання протягом останніх п’яти місяців, конкретний зміст домовленостей залишається таємницею.

– Процес триває, але дуже повільно. І головне питання не вирішено. Тобто така ситуація, – резюмував Олег Пономар.

Підсумки переговорів у Женеві свідчать про те, що фундамент для завершення гарячої фази війни активно закладається, проте шлях до реального миру залишається складним. Вирішальним показником стане новий раунд переговорів у березні, який має показати, чи готова Росія до предметного діалогу на рівні лідерів.

