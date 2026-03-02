Во время ночной атаки 2 марта российские войска обстреляли Украину 94 беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 марта: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:30 1 марта.

94 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов россияне запустили из районов Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Около 70 из них составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 2 марта противовоздушная оборона сбила или приглушила 84 вражеских дрона.

Приземлили их на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на четырех локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на двух локациях.

В частности, утром 2 марта враг атаковал Кривой Рог.

В городе повреждено предприятие, на объекте возникло несколько очагов возгорания.

Также под ударом оказалось Апостолове Криворожского района — там повреждено транспортное предприятие.

По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Кроме того, российские войска атаковали Комышуваху Запорожского района управляемыми авиабомбами.

В результате удара разрушен жилой дом, повреждены соседние здания.

Поранены две девочки 9 и 15 лет.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

