Під час нічної атаки 2 березня російські війська обстріляли Україну 94 безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 березня: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 18:30 1 березня.

94 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів росіяни запустили з районів Орла, Міллерово, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 70 із них становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 2 березня протиповітряна оборона збила або приглушила 84 ворожі дрони.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на двох локаціях.

Зокрема, вранці 2 березня ворог атакував Кривий Ріг.

У місті пошкоджено підприємство, на об’єкті виникли кілька осередків займання.

Також під ударом було Апостолове Криворізького району — там пошкоджено транспортне підприємство.

За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

Крім того, російські війська атакували Комишуваху Запорізького району керованими авіабомбами.

Унаслідок удару зруйновано житловий будинок, пошкоджено сусідні будівлі.

Поранення дістали двоє дівчаток 9 та 15 років.

За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.