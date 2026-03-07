В ночь на 7 марта (с 18:00 6 марта) российский враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Захватчики били дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 7 марта

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 509 средств воздушного нападения:

2 гиперзвуковые ракеты Циркон (район пуска – Крым);

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская области);

14 крылатых ракет Калибр (район пуска – акватория Черного моря);

480 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Гвардейское, Чауда, что в Крыму.

Около 290 дронов – это ударные Шахеды.

Враг целился по Киеву, Харькову, Одессе, Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областям.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника различных типов:

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

11 крылатых ракет Калибр;

453 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание девяти ракет и 26 ударных дронов на 22 локациях, а также падение сбитых дронов на пяти локациях. Информация об одной вражеской ракете уточняется, отметили военные.

Воздушные силы предупреждают, что над Украиной фиксируются еще вражеские БПЛА.

