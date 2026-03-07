У Києві внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури — без тепла лишилося майже 2000 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будинки без тепла у Києві

За словами Віталія Кличка, комунальники працюють у 1905 будинках, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.

Зараз дивляться

Загалом у місті без тепла лишається майже 2700 будинків. Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Київ балістикою. У трьох районах столиці виявили уламки ракет. Три людини дістали поранення.

Також вночі РФ атакувала портову інфраструктуру Одеси. Там виникла масштабна пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.