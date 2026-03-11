Во время ночной атаки 11 марта российские войска обстреляли Украину 99 беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 11 марта: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 10 марта.

99 ударных БПЛА типа Shhttps://fakty.com.ua/ru/ukraine/suspilstvo/20240907-na-shho-zdatni-drony-kamikadze-shahed-136-ta-chomu-yih-vazhko-zbyvaty/ahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов россияне запустили из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Около 70 из них составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 90 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание девяти ударных беспилотников на шести локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.

В частности, утром 11 марта российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

По словам городского головы Игоря Терехова, в Шевченковском районе города зафиксировано попадание дрона типа Shahed в частном секторе.

В результате атаки также повреждено гражданское предприятие, на территории которого возник пожар.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибли два человека, еще по меньшей мере семеро получили ранения.

По предварительным данным, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В Воздушных силах отмечают, что вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве Украины еще остаются вражеские беспилотники.

