Венгрия вернет авто Ощадбанку, но без денег: что известно
- Венгрия согласилась вернуть Украине задержанные инкассаторские автомобили Ощадбанка, однако конфискованные деньги и золото остаются под арестом на время расследования.
- В то же время глава НБУ Андрей Пышный заявил о жестоком обращении с задержанными инкассаторами, один из которых попал в больницу в критическом состоянии.
Один из граждан Украины, ранее задержанный на территории Венгрии, был доставлен в больницу в критическом состоянии. В то же время Будапешт собирается вернуть изъятые инкассаторские автомобили, но без конфискованных денег и золота.
Об этом сообщили глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Bloomberg и глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, которого цитирует издание Telex.
Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: что известно о возврате денег
Глава НБУ Андрей Пышный назвал задержание семи инкассаторов Ощадбанка в Венгрии абсурдным и незаконным. Он обвинил Будапешт в полном игнорировании европейских норм, правил и ценностей.
По словам главы НБУ, Венгрия жестоко допросила задержанных граждан Украины, одного из которых пришлось срочно доставить в больницу в критическом состоянии.
Как утверждает Пышный, перевозка денег сотрудниками Ощадбанка стала обычной практикой после того, как в Украине перестали осуществлять авиарейсы в результате полномасштабной войны.
– Вы спрашиваете, удивлен ли я тем, что произошло. Я бы сказал, что разъярен, – подчеркнул он.
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Будапешт вернет Украине задержанные инкассаторские автомобили Ощадбанка, но без денег и золота.
Ранее Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) сообщила, что Украине вернут два задержанных инкассаторских транспортных средства, однако они будут пустыми.
По словам Гуляша, в этом деле нет объявленных подозрений, но продолжается расследование в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег.
В то же время глава канцелярии премьер-министра Венгрии добавил, что деньги должны быть возвращены Украине, если не будет аргументированных подозрений.
Украинская сторона выдвигала обвинения к Венгрии из-за ненадлежащего обращения с задержанными инкассаторами Ощадбанка.
В частности, речь шла о длительном пребывании в наручниках (до 28 часов), ограничении доступа к правовой защите и консульской поддержке, а также игнорировании медицинских потребностей задержанного с инвалидностью, что привело к его потере сознания.
5 марта в Ощадбанке заявили о похищении своих сотрудников, инкассаторских машин и ценностей в Венгрии. В задержанных транспортных средствах было $40 млн, €35 млн евро и девять кг золота.