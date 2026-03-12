Один из граждан Украины, ранее задержанный на территории Венгрии, был доставлен в больницу в критическом состоянии. В то же время Будапешт собирается вернуть изъятые инкассаторские автомобили, но без конфискованных денег и золота.

Об этом сообщили глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Bloomberg и глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, которого цитирует издание Telex.

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: что известно о возврате денег

Глава НБУ Андрей Пышный назвал задержание семи инкассаторов Ощадбанка в Венгрии абсурдным и незаконным. Он обвинил Будапешт в полном игнорировании европейских норм, правил и ценностей.

По словам главы НБУ, Венгрия жестоко допросила задержанных граждан Украины, одного из которых пришлось срочно доставить в больницу в критическом состоянии.

Как утверждает Пышный, перевозка денег сотрудниками Ощадбанка стала обычной практикой после того, как в Украине перестали осуществлять авиарейсы в результате полномасштабной войны.

– Вы спрашиваете, удивлен ли я тем, что произошло. Я бы сказал, что разъярен, – подчеркнул он.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Будапешт вернет Украине задержанные инкассаторские автомобили Ощадбанка, но без денег и золота.

Ранее Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) сообщила, что Украине вернут два задержанных инкассаторских транспортных средства, однако они будут пустыми.

По словам Гуляша, в этом деле нет объявленных подозрений, но продолжается расследование в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег.

В то же время глава канцелярии премьер-министра Венгрии добавил, что деньги должны быть возвращены Украине, если не будет аргументированных подозрений.

Украинская сторона выдвигала обвинения к Венгрии из-за ненадлежащего обращения с задержанными инкассаторами Ощадбанка.

В частности, речь шла о длительном пребывании в наручниках (до 28 часов), ограничении доступа к правовой защите и консульской поддержке, а также игнорировании медицинских потребностей задержанного с инвалидностью, что привело к его потере сознания.

5 марта в Ощадбанке заявили о похищении своих сотрудников, инкассаторских машин и ценностей в Венгрии. В задержанных транспортных средствах было $40 млн, €35 млн евро и девять кг золота.

