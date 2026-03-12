Одного з громадян України, якого раніше затримували на території Угорщини, доправили до лікарні у критичному стані. Водночас Будапешт збирається повернути вилучені інкасаторські автівки, але без конфіскованих грошей і золота.

Про це повідомили очільник Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Bloomberg та глава канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш, якого цитує видання Telex.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: що відомо про повернення грошей

Очільник НБУ Андрій Пишний назвав затримання сімох інкасаторів Ощадбанку в Угорщині абсурдним і незаконним. Він звинуватив Будапешт у повному ігноруванні європейських норм, правил і цінностей.

За словами очільника НБУ, Угорщина жорстоко допитала затриманих громадян України, одного з яких довелося терміново доставити до лікарні у критичному стані.

Як стверджує Пишний, перевезення грошей працівниками Ощадбанку стала звичайною практикою після того, як в Україні перестали здійснювати авіарейси внаслідок повномасштабної війни.

– Ви питаєте, чи здивований я тим, що сталося. Я сказав би, що розлючений, – наголосив він.

Очільник канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Будапешт віддасть Україні затримані інкасаторські автомобілі Ощадбанку, але без грошей і золота.

Раніше Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) повідомила, що Україні повернуть два затримані інкасаторські транспортні засоби, однак вони будуть порожніми.

За словами Гуляша, у цій справі немає оголошених підозр, але триває розслідування, згідно з правилами боротьби з відмиванням грошей.

Водночас очільник канцелярії прем’єр-міністра Угорщини додав, що гроші мають повернути Україну, якщо не буде аргументованих підозр.

Українська сторона висувала звинувачення до Угорщини через неналежне поводження із затриманими інкасаторами Ощадбанку.

Зокрема, йшлося про тривале перебування в кайданках (до 28 годин), обмеження доступу до правового захисту та консульської підтримки, а також ігнорування медичних потреб затриманого з інвалідністю, що призвело до його непритомності.

5 березня в Ощадбанку заявили про викрадення своїх співробітників, інкасаторських машин та цінностей в Угорщині. У затриманих транспортних засобах було $40 млн, €35 млн євро та 9 кг золота.

