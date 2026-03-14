Вечером в субботу, 14 марта, на временно оккупированной территории Луганской области прогремели взрывы. Был атакован склад российских ракет.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Атака на склад боеприпасов РФ на Луганщине: что известно

Во временно оккупированном Довжанске Луганской области был поражен склад боеприпасов.

После удара на объекте возник пожар и началась детонация. Паблики предполагают, что мог быть нанесен удар по хранилищу ракет для российской противовоздушной обороны.

— СОУ поразили склад ракет для ЗРК, расположенный на территории бывшего динамитного склада в Должанске, — сообщили аналитики OSINT-проекта КиберБорошно.

Напомним, недавно Силы обороны Украины уничтожили в Луганской области радиолокационную станцию 1К148 Ястреб-АВ российских оккупантов.

Операцию провели бойцы спецподразделения беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group Национальной гвардии во взаимодействии с отделением управления дежурными силами командного пункта регионального центра радиоэлектронной разведки Север.

Ориентировочная стоимость радиолокационной станции Ястреб-АВ составляет $50 млн.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили не менее 810 российских военных.

Общие боевые потери противника по состоянию на 14 марта превысили 1 млн 278 тыс. человек.

