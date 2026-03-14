Увечері суботи, 14 березня, на тимчасово окупованій території Луганської області пролунали вибухи. Був атакований склад російських ракет.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Атака на склад боєприпасів РФ на Луганщині: що відомо

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області був вражений склад боєприпасів.

Після удару на об’єкті виникла пожежа та почалася детонація. Пабліки припускають, що могло бути влучання по сховищу ракет для російської протиповітряної оборони.

– СОУ уразили склад ракет до ЗРК, що розташувався на колишній території динамітного складу в Довжанську, – повідомили аналітики OSINT-проєкту КіберБорошно.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України знищили на Луганщині радіолокаційну станцію 1К148 Ястреб-АВ російських окупантів.

Операцію провели бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Національної гвардії у взаємодії з відділенням управління черговими силами командного пункту регіонального центру радіоелектронної розвідки Північ.

Орієнтовна вартість радіолокаційної станції Ястреб-АВ становить $50 млн.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники на фронті знищили щонайменше 810 російських військових.

Загальні бойові втрати противника станом на 14 березня перевищили 1 млн 278 тис. осіб.

