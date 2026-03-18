Президент України Володимир Зеленський заявив, що має “дуже погане передчуття” щодо впливу конфлікту на Близькому Сході на перебіг війни в Україні та мирні переговори.

Про це український лідер сказав у коментарі журналістці BBC.

Зеленський про мирні переговори

За словами президента, увага США зараз більше зосереджена на подіях у регіоні Близького Сходу, ніж на війні в Україні.

— У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки на Близькому Сході більший, аніж на Україні, — зазначив Зеленський.

Він додав, що через це дипломатичні процеси та тристоронні переговори регулярно відкладаються.

За словами глави держави, попри це, переговорні групи продовжують щоденну комунікацію.

Президент зазначив, що США запропонували провести переговори щодо України на своїй території через безпекову ситуацію.

Україна погодилася на цей формат, однак російська сторона виступила проти проведення зустрічі у США.

— Україна підтримає будь-яку дату та будь-яке місце, але точно не в Росії, — наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що подальша організація переговорів значною мірою залежить від позиції американської сторони.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зробили дії президента США Дональда Трампа світ більш небезпечним, Зеленський утримався від прямої оцінки.

Він наголосив, що будь-який розкол у НАТО може послабити всі сторони.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що новий раунд переговорів щодо завершення війни планувався, однак був перенесений через загострення ситуації на Близькому Сході.

За його словами, переговори мали відбутися найближчими днями, але США попросили відкласти зустріч через безпекові ризики та війну в Ірані.

Американська сторона запропонувала провести переговори на своїй території — у Вашингтоні або Маямі. Україна підтвердила готовність долучитися до цього формату.

Водночас Росія відмовилася від зустрічі у США та запропонувала альтернативні майданчики, зокрема Туреччину або Швейцарію, однак цей варіант не підтримали у Вашингтоні.

Нагадаємо, що останній раунд переговорів відбувся 26 лютого у Женеві.

Тоді українська делегація працювала у двох форматах — окремо з американською стороною та у тристоронній зустрічі за участі США і Швейцарії.

Після початку операції США та Ізраїлю в Ірані 28 лютого дата наступної зустрічі неодноразово переносилася.

