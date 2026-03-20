Європейський Союз знайде способи виплатити обіцяну Україні позику в розмірі €90 млрд, попри постійний опір Угорщини.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

За підсумками саміту в Брюсселі, де лідери Європейського Союзу не змогли переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти блокаду щодо кредиту для України на €90 млрд, Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виконає свою роботу так чи інакше.

Лідери ЄС засудили неприйнятний опір Угорщини під час своєї зустрічі, стверджує очільник Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, ЄС має дотримуватися свого слова, і ніхто не може шантажувати Європейську раду.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що лідери країн попросили Європейську комісію знайти способи виплати кредиту, назвавши вето Орбана безпрецедентним актом серйозної нелояльності.

– Це залишить свій слід. Це серйозне порушення принципу лояльності держав-членів одна до одної. Це шкодить репутації Європейського Союзу, – стверджує Мерц.

19 березня прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід Дружба не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Згодом у заяві, ухваленій в Брюсселі на засіданні Європейської Ради, лідери ЄС висловили сподівання, що виплата першого траншу кредиту Україні в розмірі €90 млрд відбудеться на початку квітня, попри позицію прем’єра Угорщини.

