Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси Бук та низку важливих об’єктів російських військ на території РФ і тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари ЗСУ по ЗРК Бук та інших об’єктах РФ: що відомо

За даними Генштабу, напередодні підрозділи Сил оборони виявили та знищили зенітний ракетний комплекс Бук-М1 у Брянській області РФ.

Зараз дивляться

У районі населеного пункту Пєрвоє мая зафіксовано пряме влучання, внаслідок чого ворожу систему ППО виведено з ладу.

Крім того, у районі Старопетриківки на тимчасово окупованій території Запорізької області завдано удару по позиціях ще одного комплексу — Бук-М2. Результати цього ураження уточнюються.

Українські захисники також вдарили по логістичному хабу та району зосередження військ поблизу Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окрім цього, уражено командно-спостережний пункт біля Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля, а також місця зосередження живої сили противника поблизу Бердянська і Гуляйполя Запорізької області.

Ще один командно-спостережний пункт було уражено на території РФ — поблизу Смородіно в Бєлгородській області.

Втрати противника наразі уточнюються.

У Генштабі наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі зниження наступального потенціалу російських військ.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня російські війська значно посилили атаки на Україну, застосувавши майже 1 550 ударних дронів, понад 1 260 керованих авіабомб та дві ракети.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом йдеться про майже 3 тис. засобів повітряного нападу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.