Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси Бук та низку важливих об’єктів російських військ на території РФ і тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари ЗСУ по ЗРК Бук та інших об’єктах РФ: що відомо

За даними Генштабу, напередодні підрозділи Сил оборони виявили та знищили зенітний ракетний комплекс Бук-М1 у Брянській області РФ.

Зараз дивляться

У районі населеного пункту Пєрвоє мая зафіксовано пряме влучання, внаслідок чого ворожу систему ППО виведено з ладу.

Крім того, у районі Старопетриківки на тимчасово окупованій території Запорізької області завдано удару по позиціях ще одного комплексу — Бук-М2. Результати цього ураження уточнюються.

Українські захисники також вдарили по логістичному хабу та району зосередження військ поблизу Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окрім цього, уражено командно-спостережний пункт біля Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля, а також місця зосередження живої сили противника поблизу Бердянська і Гуляйполя Запорізької області.

Ще один командно-спостережний пункт було уражено на території РФ — поблизу Смородіно в Бєлгородській області.

Втрати противника наразі уточнюються.

У Генштабі наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі зниження наступального потенціалу російських військ.

Українські сили вдарили по ППО та штабах окупантів
Нагадаємо, що протягом останнього тижня російські війська значно посилили атаки на Україну, застосувавши майже 1 550 ударних дронів, понад 1 260 керованих авіабомб та дві ракети.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом йдеться про майже 3 тис. засобів повітряного нападу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Росія готує наступ на Харківщині в найближчі дні-тижні — Трегубов
Російські військові

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.