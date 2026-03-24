Взрывы в Житомире прогремели вечером 24 марта. В результате удара по центру города пострадала двенадцатилетняя девочка.

Об этом заявил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Взрывы в Житомире 24 марта: какие последствия

— Враг нанес удар по центру Житомира. Повреждён двухэтажный жилой дом. В прилегающих зданиях выбиты окна. Пожар оперативно локализовали спасатели. По оперативной информации, в результате атаки пострадала девочка 12 лет, — отметил глава ОВА.

По его информации, пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Напомним, сегодня под вечер почти все западные области Украины оказались под атакой дронов.

Есть попадания во Львове, а также взрывы звучали в Тернополе, Ивано-Франковске и Виннице.

Во Львове пострадали 13 человек, в Ивано-Франковске — двое погибших, в Виннице — один погибший и 11 раненых.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1490-е сутки.

