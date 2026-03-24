Вибухи у Житомирі пролунали увечері 24 березня. Унаслідок удару по центру міста постраждала дванадцятирічна дівчинка.

Про це заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Вибухи у Житомирі 24 березня: які наслідки

– Ворог завдав удару по центру Житомира. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок. В прилеглих будівлях вибито вікна. Пожежу оперативно локалізували рятувальники. За оперативною інформацією, внаслідок атаки постраждала дівчинка 12 років, – зазначив очільник ОВА.

За його інформацією, постраждалу доставили до лікарні, де їй надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні надвечір майже всі західні області України опинилися під атакою дронів. Є влучання у Львові, а також вибухи лунали у Тернополі, Івано-Франківську та Вінниці.

У Львові постраждали 19 людей, в Івано-Франківську – двоє загиблих, у Вінниці – один загиблий та 11 поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1490-ту добу.

