Украина не получала от союзников никаких уведомлений о возможном перенаправлении военной помощи на Ближний Восток.

Об этом 28 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе zoom-конференции с журналистами, находясь с визитом в Катаре, сообщает Укринформ.

Зеленский о возможном перенаправлении военной помощи на Ближний Восток

По данным Укринформа, во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет признаков того, что вооружение, предназначенное для Украины, может быть переброшено на другие направления.

Сейчас смотрят

По его словам, дальнейшие решения союзников могут зависеть от развития глобальной ситуации безопасности, в частности продолжительности военных конфликтов.

Глава государства подчеркнул, что Украина отслеживает ситуацию вокруг войны на Ближнем Востоке, включая использование американских ресурсов и возможности Ирана. Это, по его словам, может повлиять на общий баланс безопасности.

В то же время, президент выразил надежду, что уже согласованные пакеты военной помощи не будут пересмотрены или перенаправлены.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в США могут рассматриваться вариант изменения приоритетов поставок вооружения из-за роста напряжения на Ближнем Востоке и расходования ресурсов в противостоянии с Ираном.

Напомним, американская армия направила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, уже показавших эффективность во время боевых действий в Украине.

Кроме того, на фоне войны в Иране на Ближний Восток переместили некоторые американские средства противовоздушной обороны из Европы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.