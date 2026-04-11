Обмен пленными 11 апреля: Юсов рассказал детали

Киев планировал вернуть больше людей во время обмена пленными 11 апреля, но Россия от этого отказалась, сообщил Андрей Юсов.

Однако, как отметил представитель ГУР, украинская сторона надеется, что обмены пленными продолжатся и после Пасхи.

— К сожалению, враг откинул эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и многие другие вещи. Но работа продолжается. Мы можем осторожно говорить, что операция будет продолжена и мы сможем сказать, что сегодня было только начало Пасхального обмена, – сказал журналистам представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним, что сегодня, 11 апреля, Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись украинские военные и гражданские.

Всего домой удалось вернуть 182 наших людей, из них 175 – военных и семеро – гражданских.

Особенностью этого этапа стало то, что практически все освобожденные – как военные, так и гражданские – находились в российском плену с 2022 года.

