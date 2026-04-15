Протягом дня 15 квітня Росія атакувала Україну 382 ракетами та дронами.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Денна атака України: що відомо

За даними ПСУ, українським оборонцям під час денної атаки України вдалось збити або подавити 369 з 382 ворожих цілей.

Йдеться, зокрема, про:

19 з 20 крилатих ракет Х-101 ;

1 з 1 крилату ракету Іскандер-К ;

349 з 361 БпЛА типу Shahed , Гербера, Італмас та БпЛА інших типів.

Також зазначається, що зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних дронів на шести локаціях.

Крім того, було падіння уламків збитих дронів на 12 локаціях.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Україну увечері 15 квітня прозвучали вибухи в Одесі. Відомо про одного загиблого та поранених.

Також РФ атакувала Дніпро вночі 15 квітня, сталося займання адміністративної будівлі. Відомо про трьох постраждалих.

Раніше стало відомо, що в ніч на 15 квітня Росія запустила по Україні три ракети та 324 дрони.

