Системи протиповітряної оборони (ППО) в Україні станом на зараз знищують 90% цілей. Однак враховуючи, що вони працюють майже кожного дня, є дефіцит антибалістичних ракет.

Про це під час брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном повідомив президент Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про дефіцит ракет

Володимир Зеленський наголосив, що для знищення цілей Україна використовує перехоплювачі, F-16, системи ППО Patriot, Iris-T, NASAMS.

– Сьогодні наші системи працюють кожного дня, вони працюють дуже добре – 90% цілей знищується. Однак є великий дефіцит з антибалістичними ракетами, – заявив він.

Український лідер зауважив, що під час російського обстрілу 16 квітня F-16 та інші системи знищили всі крилаті ракети та понад 600 дронів.

– Нідерланди вже нам допомогли не один раз з цими ракетами. Але, на жаль, ми маємо про це говорити щодня, тому що щодня у нас є такі атаки балістики, – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Україна отримала від Нідерландів корабель для посилення бойового флоту.

Також Україна та Нідерланди підписали довгострокову оборонну угоду.

