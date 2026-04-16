ППО знищує 90% цілей, але бракує ракет проти балістики – Зеленський
- Українська ППО знищує близько 90% повітряних цілей, включно з ракетами і дронами.
- Водночас є гострий дефіцит антибалістичних ракет для перехоплення балістики.
Системи протиповітряної оборони (ППО) в Україні станом на зараз знищують 90% цілей. Однак враховуючи, що вони працюють майже кожного дня, є дефіцит антибалістичних ракет.
Про це під час брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном повідомив президент Володимир Зеленський.
Що сказав Зеленський про дефіцит ракет
Володимир Зеленський наголосив, що для знищення цілей Україна використовує перехоплювачі, F-16, системи ППО Patriot, Iris-T, NASAMS.
– Сьогодні наші системи працюють кожного дня, вони працюють дуже добре – 90% цілей знищується. Однак є великий дефіцит з антибалістичними ракетами, – заявив він.
Український лідер зауважив, що під час російського обстрілу 16 квітня F-16 та інші системи знищили всі крилаті ракети та понад 600 дронів.
– Нідерланди вже нам допомогли не один раз з цими ракетами. Але, на жаль, ми маємо про це говорити щодня, тому що щодня у нас є такі атаки балістики, – підсумував глава держави.
