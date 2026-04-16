Суд освободил Шуфрича из-под стражи и отправил под домашний арест
- Суд в Киеве перевел Нестора Шуфрича из-под стражи на круглосуточный домашний арест.
- Он не смог внести назначенный ранее залог, поскольку банк блокировал платеж из-за санкций.
В четверг, 16 апреля, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.
Об этом Суспільному сообщил адвокат нардепа Валерий Буняк.
По его словам, 6 января Киевский апелляционный суд определил Шуфричу альтернативную меру пресечения в виде залога более 33 млн грн.
13 января мера пресечения была продлена до марта 2026 года.
Семья депутата собрала необходимую сумму, однако банк не смог провести платеж из-за санкций, под которые подпадает Шуфрич.
— Проблема в том, что если ты пишешь в платежном поручении фамилию подсанкционного лица, то платежка просто автоматически блокируется. Поэтому у нас с 6 января была патовая ситуация, — сказал адвокат.
Защита сообщила суду, что не может решить эту ситуацию, и подала ходатайство об изменении меры пресечения. Коллегия судей удовлетворила это ходатайство.
Согласно решению суда, нардеп должен круглосуточно находиться по месту регистрации в Киевской области.
Он может покидать жилье только для получения медицинской помощи или во время пребывания в укрытии во время воздушной тревоги.
Также Шуфрич обязан носить электронный браслет, сдать документы для выезда за границу, являться в суд и следствие по вызову и не контактировать со свидетелями по делу.
В Офисе генерального прокурора заявили, что сторона обвинения выступала против изменения меры пресечения и настаивала на дальнейшем содержании под стражей.
Во время судебного заседания прокуроры подчеркивали тяжесть инкриминируемых Шуфричу преступлений, в частности государственной измены, а также наличие рисков, которые, по их мнению, остаются актуальными.
11 марта Шевченковский районный суд Киева продлил Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 мая.
Что известно о деле Шуфрича
Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене, сотрудничестве с агентурной сетью российской ФСБ и ведении подрывной деятельности в информационной сфере.
С сентября 2023 года он находится в СИЗО. При этом политик не лишен мандата и формально остается народным депутатом Украины, несмотря на продолжающееся расследование и судебные заседания.
В случае внесения залога Нестор Шуфрич может выйти из СИЗО и присутствовать на заседаниях Верховной Рады Украины.