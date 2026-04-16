В четверг, 16 апреля, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Его освободили из-под стражи и назначили круглосуточный домашний арест.

Об этом Суспільному сообщил адвокат нардепа Валерий Буняк.

Сейчас смотрят

Шуфричу назначили домашний арест

По его словам, 6 января Киевский апелляционный суд определил Шуфричу альтернативную меру пресечения в виде залога более 33 млн грн.

13 января мера пресечения была продлена до марта 2026 года.

Семья депутата собрала необходимую сумму, однако банк не смог провести платеж из-за санкций, под которые подпадает Шуфрич.

— Проблема в том, что если ты пишешь в платежном поручении фамилию подсанкционного лица, то платежка просто автоматически блокируется. Поэтому у нас с 6 января была патовая ситуация, — сказал адвокат.

Защита сообщила суду, что не может решить эту ситуацию, и подала ходатайство об изменении меры пресечения. Коллегия судей удовлетворила это ходатайство.

Согласно решению суда, нардеп должен круглосуточно находиться по месту регистрации в Киевской области.

Он может покидать жилье только для получения медицинской помощи или во время пребывания в укрытии во время воздушной тревоги.

Также Шуфрич обязан носить электронный браслет, сдать документы для выезда за границу, являться в суд и следствие по вызову и не контактировать со свидетелями по делу.

В Офисе генерального прокурора заявили, что сторона обвинения выступала против изменения меры пресечения и настаивала на дальнейшем содержании под стражей.

Во время судебного заседания прокуроры подчеркивали тяжесть инкриминируемых Шуфричу преступлений, в частности государственной измены, а также наличие рисков, которые, по их мнению, остаются актуальными.

11 марта Шевченковский районный суд Киева продлил Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 мая.

Что известно о деле Шуфрича

Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене, сотрудничестве с агентурной сетью российской ФСБ и ведении подрывной деятельности в информационной сфере.

С сентября 2023 года он находится в СИЗО. При этом политик не лишен мандата и формально остается народным депутатом Украины, несмотря на продолжающееся расследование и судебные заседания.

В случае внесения залога Нестор Шуфрич может выйти из СИЗО и присутствовать на заседаниях Верховной Рады Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.