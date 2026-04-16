У четвер, 16 квітня, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді. Його звільнили з-під варти та призначили цілодобовий домашній арешт.

Про це Суспільному повідомив адвокат нардепа Валерій Буняк.

За його словами, 6 січня Київський апеляційний суд призначив Шуфричу альтернативний запобіжний захід у вигляді застави понад 33 млн грн.

13 січня запобіжний захід було продовжено до березня 2026 року.

Родина депутата зібрала необхідну суму, однак банк не зміг провести платіж через санкції, під які підпадає Шуфрич.

– Проблема в тому, що якщо ти пишеш в платіжному дорученні прізвище підсанкційної особи, то платіжка просто автоматично блокується. Тому в нас з 6 січня була патова ситуація, – сказав адвокат.

Захист повідомив суду, що не може вирішити цю ситуацію, і подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Колегія суддів задовольнила це клопотання.

Згідно з рішенням суду, нардеп має цілодобово перебувати за місцем реєстрації у Київській області.

Він може залишати житло лише для отримання медичної допомоги або під час перебування в укритті під час повітряної тривоги.

Також Шуфрич зобов’язаний носити електронний браслет, здати документи для виїзду за кордон, з’являтися до суду та слідства за викликом і не контактувати зі свідками у справі.

В Офісі генерального прокурора заявили, що сторона обвинувачення виступала проти зміни запобіжного заходу та наполягала на подальшому триманні під вартою.

Під час судового засідання прокурори наголошували на тяжкості інкримінованих Шуфричу злочинів, зокрема державної зради, а також на наявності ризиків, які, на їхню думку, залишаються актуальними.

11 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 травня.

Що відомо про справу Шуфрича

Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді, співпраці з агентурною мережею російської ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері.

З вересня 2023 року він перебуває у СІЗО. При цьому політик не позбавлений мандата і формально залишається народним депутатом України, попри триваюче розслідування та судові засідання.

У разі внесення застави Нестор Шуфрич може вийти з СІЗО та бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України.

