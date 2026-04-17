Росія готується здійснювати масовані атаки по Україні до семи разів на місяць, використовуючи сотні безпілотників і ракети.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, в основі таких висновків — дані української розвідки.

Він зазначив, що в нинішніх умовах масована атака означає застосування щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з не менш як 20 ракетами.

Саме до таких масштабів ударів, за його словами, готується Росія найближчим часом.

Згідно з оцінками, ворог може здійснювати до семи подібних атак щомісяця.

Водночас міністр наголосив, що українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність.

За його словами, станом на сьогодні сили ППО знищують до 90% повітряних цілей під час ворожих атак.

За даними Повітряні сили ЗС України, під час масованої атаки 15–16 квітня радіотехнічні війська зафіксували 703 повітряні цілі.

До ранку 16 квітня силам ППО вдалося збити або приглушити 667 повітряних цілей, серед яких більшість дронів і значна частина ракет.

Водночас зафіксовано влучання 12 ракет і 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння уламків на ще 25 локаціях.

Як пояснив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ця атака відрізнялася новою тактикою.

Удар тривав фактично понад добу — з ранку 15 квітня до ранку 16 квітня — і складався з двох хвиль.

Перша хвиля містила крилаті ракети, з яких майже всі були перехоплені українською ППО.

Друга хвиля стала більш небезпечною — ворог застосував балістичні ракети, які складніше збивати. Із 19 таких ракет вдалося перехопити лише частину.

Крім того, російські війська змінили час запуску крилатих ракет — частину з них випустили не під ранок, як раніше, а ще ввечері.

