Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти російських командирів, причетних до ракетних атак по Україні.

Також обмеження стосуються російських релігійних діячів, які виправдовують агресію РФ і поширюють пропаганду.

Введено санкції проти російських командирів

Як повідомляє Офіс президента, до першого санкційного списку зараховано 121 окупанта, причетного до масованих ракетних ударів по території України.

Йдеться, зокрема, про командирів підрозділів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала понад 4 100 крилатих ракет повітряного базування та аеробалістичних ракет.

Санкції також запровадили проти командирів Військово-морського флоту РФ, які обстрілювали Україну з надводних кораблів і підводних човнів, що є носіями крилатих ракет Калібр.

Загалом Росія застосувала понад 1 500 ракет цього типу під час 160 атак по українських містах і громадах.

Особи з цього списку причетні до ударів по київських ТЕЦ, а також по об’єктах енергетичної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Миколаївській та Одеській областях.

Серед них є один із командирів 30 дивізії надводних кораблів, який забезпечував боєготовність фрегатів Адмірал Макаров та Адмірал Ессен.

Санкції також застосовані проти командирів ракетно-артилерійських підрозділів Сухопутних військ РФ.

Вони завдавали ударів із використанням крилатих ракет наземного базування та балістичних ракет Іскандер-М.

Загалом російські війська понад 1100 разів атакували Україну ракетами цього типу.

Саме командири цих підрозділів організовували та координували удари по центру Сум 13 квітня 2025 року, де російська ракета вбила 25 людей.

Також йдеться про атаку на центр Чернігова 17 квітня 2024 року, внаслідок якої загинули 18 людей, і про удар по селу Гроза на Харківщині, де загинули 59 людей.

– Це один із перших випадків, коли нашим спецслужбам вдалося чітко ідентифікувати понад 100 конкретних осіб, які безпосередньо віддають накази та здійснюють пуски ракет проти України. Вони звичайні терористи, яких слід санкціонувати у всіх юрисдикціях, – наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції проти релігійних діячів

Окремий санкційний пакет стосується релігійних діячів. До нього зарахували дев’ять осіб, які публічно закликали до вбивств українців, відкрито підтримують агресію РФ та використовують релігію для виправдання війни.

Йдеться про представників Російської православної церкви та пов’язаних із нею структур.

Україна передасть партнерам всю зібрану інформацію щодо цих санкційних пакетів для синхронізації обмежень у їхніх юрисдикціях.

Раніше Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти російських оборонних підприємств, що виробляють системи ППО, вертольоти та компоненти до ракет Іскандер.

Пов'язані теми:

