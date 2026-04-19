Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сделает кадровые выводы по всей вертикали относительно теракта в Киеве, который произошёл в субботу, 18 апреля.

Об этом в вечернем обращении 19 апреля сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский анонсировал проверку действий полицейских

— Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Нужно пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патруля. Уже есть уголовное производство, – отметил президент.

По словам главы государства, будет проведена полная проверка действий патрульных полицейских и того, как они должны были действовать в обстоятельствах события.

Президент рассказал, что по состоянию на 20:00 воскресенья в больницах остаются восемь человек, которые получили ранения во время стрельбы. Один человек — в крайне тяжёлом состоянии.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Зеленский также сообщил, что расследованием занимается Государственное бюро расследований (ГБР).

Расследование нападения и проверку всех обстоятельств относительно злоумышленника, его состояния и получения им оружия проводят Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина начал стрельбу по людям. После этого он захватил заложников в супермаркете и стрелял по полицейским во время задержания.

С нападавшим безуспешно пытались установить контакт переговорщики, он был ликвидирован.

Продолжается проверка действий патрульных полицейских, которые во время события в Киеве могли оставить ребёнка в опасности в Голосеевском районе.

На время проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в Киеве 18 апреля 2026 года открыто уголовное производство.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что подал рапорт об увольнении после теракта в Киеве.

