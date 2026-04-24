У п’ятницю, 24 квітня, надійшло повідомлення про звуки пострілу на вулиці Шухевича у Хмельницькому. Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який здійснив постріл в асфальтне покриття.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Стрілянина у Хмельницькому 24 квітня: що відомо

– У Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який здійснив постріли у дворі житлового будинку, – йдеться у повідомленні.

Інформація про звук пострілу надійшла на лінію 102 сьогодні, 24 квітня, близько 16:00.

На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група поліції.

– 35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Травмованих немає, – зазначили в пресслужбі поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події, щоб надалі прийняти відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, в Україні суттєво збільшилася кількість збройних інцидентів на вулицях міст.

18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях. Унаслідок теракту загинуло 7 осіб, ще 10 були госпіталізовані у зв’язку з пораненнями.

22 квітня стрілянина сталася у Дарницькому районі Києва на вулиці Кам’янській через конфлікт на дорозі між водієм авто і пішоходом.

У Львові 23 квітня затримали чоловіка, який відкрив стрілянину. Він мав ментальні порушення і був доставлений до спеціального лікувального закладу.

Фото: поліція Хмельницької області

