Україна щодня наближається до створення антидронового купола.

Про це в інтерв’ю Українській правді повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, полковник Павло Єлізаров.

Антидроний купол для України

– Ми щодня наближаємося до цієї мети. Ми не стоїмо на місці — ми рухаємося, — наголошує він.

За словами полковника, аналогів антидроновому куполу точно не буде. І його унікальність у тому, що його створюють із підручних засобів.

– Україна занадто велика, і ми не можемо фінансово дозволити собі систему, як в Ізраїлі (залізний купол, — Ред.). Навіть те, що є зараз в Еміратах – багаторівнева система прикриття з сучасних засобів – ми фізично і фінансово не потягнемо. І нам ніхто цього не подарує, — наголосив заступник командувача Повітряних сил.

Павло Єлізаров порівняв Шахед із тарганом: ніби простий, але дуже настирливий.

У січні міністр оборони Михайло Федоров заявив, що у 2025 році Росія запустила по Україні до 100 тис. Шахедів та інших типів безпілотників. Пошкоджено десятки об’єктів критичної інфраструктури, зафіксовано сотні влучань у житлові будинки, є численні жертви. Саме тому Міноборони змінює підхід до захисту неба.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров розповів, що у Донецькій області на двох стратегічно важливих напрямках облаштовують понад 25 км антидронового захисту.

Джерело : Українська правда

