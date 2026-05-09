В Офисе президента Украины опровергли утверждение российского диктатора Владимира Путина, что Украина якобы “не готова” к обмену пленными с РФ.

Соответствующий комментарий обнародовало Суспильне со ссылкой на источник в ОП.

Обмен пленными: в ОП опровергли утверждение Путина

В Офисе президента подчеркнули, что утверждения диктатора не соответствует действительности и работа над обменом пленными в формате 1000 на 1000 продолжается.

Сейчас смотрят

— Утверждения Владимира Путина о том, что Украина якобы заявила РФ о неготовности к обмену пленными, не соответствуют действительности, — подчеркнули в ОП.

Там напомнили, что договоренности по обмену с РФ были достигнуты при посредничестве США. Поэтому именно американская сторона должна выступить гарантом.

— Фактическая реализация обмена зависит от способности американской стороны выступить ее гарантом. Сейчас продолжаются активные контакты по этому вопросу, — добавили в ОП.

Ранее сегодня Путин во время общения с журналистами заявил, что “никаких предложений” от Киева по обмену пленными в формате 1000 на 1000 якобы до сих пор “не поступило”. Российский диктатор утверждал, что РФ будто бы ранее передала “список из 500 украинских военнослужащих” на обмен, а Украина якобы была “не готова к этому обмену”.

За несколько часов до этого заявления диктатора российские пропагандистские ресурсы цитировали помощника президента РФ Юрия Ушакова, говорившего, что на обмен “нужно время”, но “службы России и Украины активно работают со списками пленных на обмен”.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при посредничестве американской стороны удалось договориться об обмене военнопленных в формате 1000 на 1000. Это подтвердил и американский лидер Дональд Трамп.

Предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля. Тогда домой вернулись 193 украинских воина.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.