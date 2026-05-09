В Офісі президента України спростували твердження російського диктатора Володимира Путіна, що Україна нібито “не готова” до обміну полоненими з РФ.

Відповідний коментар оприлюднило Суспільне з посиланням на джерело в ОП.

Обмін полоненими: в ОП спростували твердження Путіна

В Офісі президента наголосили, що твердження диктатора не відповідає дійсності, і робота над обміном полоненими у форматі 1000 на 1000 триває.

Зараз дивляться

— Твердження Володимира Путіна про те, що Україна нібито заявила РФ про неготовність до обміну полоненими, не відповідають дійсності, – наголосили в ОП.

Там нагадали, що домовленості щодо обміну з РФ було досягнуто за посередництва США. Тому саме американська сторона має виступити гарантом.

— Фактична реалізація обміну залежить від здатності американської сторони виступити її гарантом. Наразі тривають активні контакти щодо цього питання, — додали в ОП.

Раніше сьогодні Путін під час спілкування з журналістами заявив, що “жодних пропозицій” від Києва щодо обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 нібито досі “не надійшло”. Російський диктатор стверджував, що РФ буцімто раніше передала “список із 500 українських військовослужбовців” на обмін, а Україна нібито була “не готова до цього обміну”.

За кілька годин до цієї заяви диктатора російські пропагандистські ресурси цитували помічника президента РФ Юрія Ушакова, який говорив, що на обмін “потрібен час”, але “служби Росії та України активно працюють зі списками полонених на обмін”.

8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що за посередництва американської сторони вдалося домовитися про обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Це підтвердив і американський лідер Дональд Трамп.

Попередній обмін полоненими відбувся 24 квітня. Тоді додому повернулися 193 українські воїни.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.