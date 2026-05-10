Протягом ночі (з 00:00 10 травня) російський ворог атакував Україну 27 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів на Україну 20 травня

Росіяни запустили дрони із напрямків Приморсько-Ахтарськ та Міллерово, що в Росії.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили всі 27 ворожих безпілотників. Влучань не зафіксовано.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що російська сторона погодилася провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. А також домовилися з РФ про встановлення режиму тиші 9, 10 та 11 травня.

Згодом президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що перемир’я між Росією та Україною може бути продовжено.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що припинення вогню між Україною та РФ після 11 травня наразі не обговорювалося.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1537-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Воздушные силы ВСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.