В ночь на 11 мая российские войска продолжили атаки на украинские регионы. Под ударами беспилотников оказалась Днепропетровская область, где в Никопольском районе возникли пожары и разрушения.

В то же время в Одесской области произошло резонансное нападение на военнослужащих ТЦК, а в Ахтырке мужчина взорвал гранату возле заведения общественного питания.

Параллельно продолжаются важные международные процессы — глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал инциденты с дронами в Латвии, а Белый дом подтвердил предстоящий визит Дональда Трампа в Китай.

Сейчас смотрят

Атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 11 мая российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области беспилотниками.

Под ударами оказались Марганецкая и Мировская общины. В результате атаки возник пожар — загорелась летняя кухня на территории частного домовладения.

Также полностью уничтожено хозяйственное сооружение. На местах работали спасатели и профильные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Нападение на военных ТЦК в Одесской области

В селе Байбузовка Подольского района Одесской области мужчина с ножом напал на двух военнослужащих ТЦК во время сопровождения в территориальный центр комплектования.

По информации Одесского областного ТЦК и СП, инцидент произошел во время работы совместной группы оповещения вместе с правоохранителями.

Мужчину остановили для проверки военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

После этого его решили доставить в ТЦК для оформления административных материалов. Однако во время сопровождения мужчина внезапно напал на военных с холодным оружием.

В результате нападения двое военнослужащих получили многочисленные ножевые ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Взрыв гранаты в Ахтырке

В городе Ахтырка Сумской области мужчина взорвал гранату недалеко от одного из заведений общественного питания.

По данным полиции, сообщение о мужчине с гранатой поступило вечером 10 мая. На место прибыли патрульные, участковый офицер и сотрудники полиции охраны.

Правоохранители пытались провести переговоры с мужчиной, однако во время общения он бросил гранату на землю.

В результате взрыва пострадали пять человек — трое полицейских, гражданский мужчина и сам нападавший.

Всех пострадавших госпитализировали.

Как установили правоохранители, фигурантом оказался 41-летний житель Ахтырки, ранее проходивший военную службу.

Отставка министра обороны Латвии из-за инцидента с дронами

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после того, как 7 мая два беспилотника попали в нефтяные резервуары на территории страны.

Премьер-министр Латвии Эвика Силини заявила о потере доверия к министру обороны, поскольку системы защиты не были привлечены своевременно.

На смену Спрудсу уже предложена кандидатура полковника латвийской армии Райвиса Мелниса.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в свою очередь заявил, что инциденты с дронами в Латвии стали следствием действия российских средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, российские средства РЭБ намеренно отклоняли украинские беспилотники от целей на территории РФ, из-за чего они попадали в воздушное пространство других государств.

Эту тему Сибига обсудил с главой МИД Латвии Байбой Браже.

Украина также предложила странам Балтии и Финляндии сотрудничество в сфере безопасности воздушного пространства, в частности с привлечением украинских специалистов.

Визит Трампа в Китай

Президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая совершит государственный визит в Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина.

В Белом доме подтвердили, что основными темами переговоров станут война в Иране, экономические отношения между Вашингтоном и Пекином, энергетическая безопасность и торговля.

Также стороны планируют обсудить продление перемирия в торговой войне между США и Китаем, а также вопросы инвестиций и сотрудничества в промышленности.

По информации западных СМИ, Трамп может затронуть и тему закупок Китаем иранской нефти вопреки американским санкциям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 538-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.