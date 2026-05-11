Уночі проти 11 травня російські війська продовжили атаки по українських регіонах. Під ударами безпілотників опинилася Дніпропетровщина, де виникли пожежі та руйнування у Нікопольському районі.

Водночас на Одещині стався резонансний напад на військовослужбовців ТЦК, а в Охтирці чоловік підірвав гранату біля закладу харчування.

Паралельно тривають важливі міжнародні процеси — глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував інциденти з дронами у Латвії, а Білий дім підтвердив майбутній візит Дональда Трампа до Китаю.

Атаки на Дніпропетровщину

Уночі проти 11 травня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками.

Під ударами опинилися Марганецька та Мирівська громади. Унаслідок атаки виникла пожежа — зайнялася літня кухня на території приватного домоволодіння.

Також повністю знищено господарську споруду. На місцях працювали рятувальники та профільні служби.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Напад на військових ТЦК на Одещині

У селі Байбузівка Подільського району Одеської області чоловік із ножем напав на двох військовослужбовців ТЦК під час супроводу до територіального центру комплектування.

За інформацією Одеського обласного ТЦК та СП, інцидент стався під час роботи спільної групи оповіщення разом із правоохоронцями.

Чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових документів. Тоді з’ясувалося, що він перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку.

Після цього його вирішили доставити до ТЦК для оформлення адміністративних матеріалів. Однак під час супроводу чоловік раптово напав на військових із холодною зброєю.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців дістали численні ножові поранення. Їх госпіталізували у важкому стані.

Вибух гранати в Охтирці

У місті Охтирка Сумської області чоловік підірвав гранату неподалік одного із закладів харчування.

За даними поліції, повідомлення про чоловіка з гранатою надійшло ввечері 10 травня. На місце прибули патрульні, дільничний офіцер та співробітники поліції охорони.

Правоохоронці намагалися провести перемовини з чоловіком, однак під час спілкування він кинув гранату на землю.

Унаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей — троє поліцейських, цивільний чоловік та сам нападник.

Усіх потерпілих госпіталізували.

Як встановили правоохоронці, фігурантом виявився 41-річний житель Охтирки, який раніше проходив військову службу.

Відставка міністра оборони Латвії через інцидент із дронами

Напередодні міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після того, як 7 травня два безпілотники влучили в нафтові резервуари на території країни.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліні заявила про втрату довіри до міністра оборони, оскільки системи захисту не були залучені своєчасно.

На заміну Спрудсу вже запропоновано кандидатуру полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга натомість заявив, що інциденти з дронами в Латвії стали наслідком дії російських засобів радіоелектронної боротьби.

За його словами, російські РЕБ навмисно відхиляли українські безпілотники від цілей на території РФ, через що вони потрапляли у повітряний простір інших держав.

Цю тему Сибіга обговорив із главою МЗС Латвії Байбою Браже.

Україна також запропонувала країнам Балтії та Фінляндії співпрацю у сфері безпеки повітряного простору, зокрема із залученням українських спеціалістів.

Візит Трампа до Китаю

Президент США Дональд Трамп із 13 до 15 травня здійснить державний візит до Китаю на запрошення глави КНР Сі Цзіньпіна.

У Білому домі підтвердили, що основними темами переговорів стануть війна в Ірані, економічні відносини між Вашингтоном і Пекіном, енергетична безпека та торгівля.

Також сторони планують обговорити продовження перемир’я у торговельній війні між США та Китаєм, а ще — питання інвестицій та співпраці у промисловості.

За інформацією західних медіа, Трамп може порушити й тему закупівлі Китаєм іранської нафти попри американські санкції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 538-му добу.

