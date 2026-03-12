Ощадбанку удалось вернуть задержанные в Венгрии инкассаторские автомобили и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице банка в соцсетях.

Частичное возвращение имущества Ощадбанка: что известно

Отмечается, что автомобили, которые были незаконно задержаны в Венгрии, уже переданы представителям Ощадбанка и украинским дипломатам.

– Автомобили, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец-то возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам, – говорится в сообщении.

В то же время в банке отмечают, что зафиксировали ряд повреждений оборудования после возвращения инкассаторских автомобилей.

Там добавили, что юридические представители Ощадбанка на месте провели подробную фиксацию всех выявленных неисправностей и планируют провести оценку нанесенного ущерба после возвращения автомобилей в Украину.

Ощадбанк отметил, что денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии.

Там планируют продолжать последовательно отстаивать свои права.

– Ощадбанк настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности, – подытожили в сообщении.

Напомним, Венгрия согласилась вернуть Украине задержанные инкассаторские автомобили Ощадбанка, однако конфискованные деньги и золото остаются под арестом на время расследования.

Ранее украинская сторона выдвинула обвинения к Венгрии из-за ненадлежащего обращения с задержанными инкассаторами Ощадбанка.

В частности, речь шла о длительном пребывании в наручниках (до 28 часов), ограничении доступа к правовой защите и консульской поддержке, а также игнорировании медицинских потребностей задержанного с инвалидностью, что привело к его потере сознания.

5 марта в Ощадбанке заявили о похищении своих сотрудников, инкассаторских машин и ценностей в Венгрии. В задержанных транспортных средствах было $40 млн, €35 млн евро и 9 кг золота.

Фото: Ощадбанк

