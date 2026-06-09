В ночь на 9 июня российские войска продолжили атаки по украинским регионам. Больше всего пострадала Харьковщина — под массированными ударами оказались Харьков и Чугуев, где есть погибшие, десятки пострадавших и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Также под обстрелами была Днепропетровская область. Тем временем на международном уровне Украина активизирует дипломатические контакты с США и готовится к новым переговорам с партнерами в Европе.

О главных событиях ночи и утра 9 июня — читайте дальше.

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Атака на Харьков

Ночью 9 июня российские войска дронами атаковали Харьков.

По данным городских властей, по городу зафиксировали не менее 11 попаданий, еще два дрона упали без детонации.

Основной удар пришелся по Шевченковскому и Холодногорскому районам.

Под обстрел попали жилые кварталы, многоквартирные дома, бизнес-центр, офисные и производственные помещения, магазины, кафе, храм, коммунальные объекты и десятки автомобилей.

Один из беспилотников попал в жилую многоэтажку — возле дома выгорели автомобили, а вокруг взрывной волной выбило окна.

Еще один дрон пробил здание между восьмым и девятым этажами, однако не сдетонировал. Из-за угрозы повторного взрыва жителей срочно эвакуировали.

В Холодногорском районе удары пришлись по территории предприятия и ремонтного цеха. Там повреждены производственные помещения и транспорт.

Количество пострадавших в течение ночи постоянно росло. По состоянию на утро известно уже о 16 пострадавших.

Среди них — трое детей: мальчик в возрасте чуть больше года и девочки 11 и 16 лет.

Также среди пострадавших есть беременная женщина.

В больницы госпитализировали нескольких человек, части помощь оказали на месте.

Удар по Чугуеву

Ночью российские войска атаковали Чугуев ракетами и ударными беспилотниками.

Под удар попала центральная часть города.

В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома, частные дома, гаражи, автомобили, магазины и другие гражданские объекты.

В нескольких местах возникли пожары.

По уточненным данным прокуратуры, погибли три человека — двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Еще по меньшей мере шесть человек получили травмы.

Среди пострадавших — люди со взрывными травмами и острой реакцией на стресс.

Обстрелы Днепропетровщины

За минувшие сутки российские войска почти 20 раз атаковали районы Днепропетровской области ударными беспилотниками.

Под обстрелами находились Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы.

В частности, на Никопольщине повреждены многоквартирные и частные дома, инфраструктура, аптека, кафе, хозяйственные постройки и автомобили.

Пострадали двое мужчин. 42-летнего жителя госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе из-за ударов горели частный дом и гараж, также повреждено пожарное авто.

В Павлоградском районе в результате атаки полностью уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка. Пострадала 63-летняя женщина.

По информации ОВА, силы обороны сбили семь российских беспилотников над областью.

Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор состоялся во время короткой остановки украинского президента в аэропорту Кишинева.

По словам Зеленского, переговоры были конструктивными и касались дипломатических перспектив ближайших недель.

Отдельно стороны обсудили подготовку к саммиту G7 и оценки ситуации в России.

Президент сообщил американской стороне украинское видение дальнейшего развития событий и подчеркнул необходимость усиления дипломатических усилий для завершения войны.

США в ООН о войне России

Во время заседания Совета Безопасности ООН представитель США Дан Негреа заявил, что полномасштабное вторжение России стало стратегическим провалом для Кремля.

По его словам, Москва не смогла реализовать свои военные цели и продолжает терять ресурсы.

Американский дипломат также призвал международное сообщество прекратить любую поддержку российской военной машины.

Отдельно он упомянул государства, которые, по оценкам США, способствуют военным возможностям РФ.

В Вашингтоне подчеркнули, что завершение войны возможно только дипломатическим путем.

Визит Зеленского в Эстонию

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди посетит Эстонию.

В программе — переговоры с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Кристеном Михалом и участие в саммите Северо-Балтийского сотрудничества.

Основными темами станут поддержка Украины, развитие оборонного сотрудничества, интеграция в ЕС и НАТО, а также вопросы безопасности Европы.

Отдельно стороны планируют обсудить возвращение депортированных украинских детей и усиление давления на Россию.

Также в рамках визита состоятся встречи в сфере образования, международного развития и гуманитарного сотрудничества.

Украина в ООН призвала к резолюции о прекращении огня

Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник призвал международное сообщество перейти от политических заявлений к конкретным решениям и вынести на голосование резолюцию о немедленном и безусловном прекращении огня.

По словам дипломата, такой шаг мог бы стать отправной точкой для реального дипломатического процесса и создать условия для начала переговоров о справедливом и длительном мире.

Мельник подчеркнул, что прекращение боевых действий само по себе не является уступкой агрессору, а наоборот — шансом остановить дальнейшие потери среди гражданского населения и открыть путь к политическому урегулированию.

Отдельно украинская сторона подняла вопрос усиления поддержки в сфере противовоздушной обороны.

По словам постпреда, Украина нуждается в значительно большем объеме средств защиты неба, поскольку именно российские ракеты и ударные беспилотники остаются главной угрозой для мирных городов.

Также Украина призвала партнеров перейти от отдельных санкционных решений к более комплексному экономическому и технологическому давлению на Россию.

По словам Мельника, все каналы поставки критических компонентов для российского военно-промышленного комплекса должны быть перекрыты.

Отдельное внимание во время выступления украинская делегация уделила теме военных преступлений.

Андрей Мельник заявил, что включение российских военных и силовых структур в официальный список ООН за сексуальное насилие во время войны должно получить практические последствия.

Он предложил рассмотреть вопрос отстранения российского персонала от участия в миротворческих и полицейских миссиях Организации Объединенных Наций.

Основанием для такого заявления стал доклад генерального секретаря ООН, в котором международные структуры подтвердили 310 случаев сексуального насилия, связанного с войной против Украины.

В Украине подчеркнули, что страна, военные структуры которой официально внесены в такой список, не должна участвовать в международных миссиях по поддержанию мира и безопасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 567-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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