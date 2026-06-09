Уночі проти 9 червня російські війська продовжили атаки по українських регіонах. Найбільше постраждала Харківщина — під масованими ударами опинилися Харків і Чугуїв, де є загиблі, десятки постраждалих та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Також під обстрілами була Дніпропетровська область. Тим часом на міжнародному рівні Україна активізує дипломатичні контакти зі США та готується до нових переговорів із партнерами в Європі.

Про головні події ночі та ранку 9 червня — читайте далі.

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Атака на Харків

Уночі 9 червня російські війська дронами атакували Харків.

За даними міської влади, по місту зафіксували щонайменше 11 влучань, ще два дрони впали без детонації.

Основний удар припав по Шевченківському та Холодногірському районах.

Під обстріл потрапили житлові квартали, багатоквартирні будинки, бізнес-центр, офісні та виробничі приміщення, магазини, кафе, храм, комунальні об’єкти та десятки автомобілів.

Один із безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку — біля будинку вигоріли автомобілі, а навколо вибуховою хвилею вибило вікна.

Ще один дрон пробив будівлю між восьмим та дев’ятим поверхами, однак не здетонував. Через загрозу повторного вибуху мешканців терміново евакуювали.

У Холодногірському районі удари прийшлися по території підприємства та ремонтного цеху. Там пошкоджені виробничі приміщення та транспорт.

Кількість постраждалих протягом ночі постійно зростала. Станом на ранок відомо вже про 16 постраждалих.

Серед них — троє дітей: хлопчик віком трохи більше року та дівчатка 11 і 16 років.

Також серед потерпілих є вагітна жінка.

До лікарень госпіталізували кількох людей, частині допомогу надали на місці.

Удар по Чугуєву

Уночі російські війська атакували Чугуїв ракетами та ударними безпілотниками.

Під удар потрапила центральна частина міста.

Унаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні оселі, гаражі, автомобілі, магазини та інші цивільні об’єкти.

У кількох місцях виникли пожежі.

За уточненими даними прокуратури, загинули троє людей — двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще щонайменше шестеро людей дістали травми.

Серед постраждалих — люди з вибуховими травмами та гострою реакцією на стрес.

Обстріли Дніпропетровщини

За минулу добу російські війська майже 20 разів атакували райони Дніпропетровської області ударними безпілотниками.

Під обстрілами перебували Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони.

Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктура, аптека, кафе, господарські споруди та автомобілі.

Постраждали двоє чоловіків. 42-річного жителя госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі через удари горіли приватний будинок і гараж, також пошкоджене пожежне авто.

У Павлоградському районі внаслідок атаки повністю знищені житловий будинок та господарська споруда. Постраждала 63-річна жінка.

За інформацією ОВА, Сили оборони збили сім російських безпілотників над областю.

Розмова Зеленського з Віткоффом та Кушнером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Розмова відбулася під час короткої зупинки українського президента в аеропорту Кишинева.

За словами Зеленського, переговори були конструктивними та стосувалися дипломатичних перспектив найближчих тижнів.

Окремо сторони обговорили підготовку до саміту G7 та оцінку ситуації в Росії.

Президент повідомив американській стороні українське бачення подальшого розвитку подій і наголосив на необхідності посилення дипломатичних зусиль для завершення війни.

США в ООН про війну Росії

Під час засідання Ради Безпеки ООН представник США Дан Негреа заявив, що повномасштабне вторгнення Росії стало стратегічним провалом для Кремля.

За його словами, Москва не змогла реалізувати свої військові цілі та продовжує втрачати ресурси.

Американський дипломат також закликав міжнародну спільноту припинити будь-яку підтримку російської воєнної машини.

Окремо він згадав держави, які, за оцінками США, сприяють військовим можливостям РФ.

У Вашингтоні наголосили, що завершення війни можливе лише дипломатичним шляхом.

Візит Зеленського до Естонії

У вівторок президент України Володимир Зеленський разом із першою леді відвідає Естонію.

У програмі — переговори з президентом Аларом Карісом, прем’єр-міністром Крістеном Міхалом та участь у саміті Північно-Балтійського співробітництва.

Основними темами стануть підтримка України, розвиток оборонної співпраці, інтеграція до ЄС і НАТО, а також питання безпеки Європи.

Окремо сторони планують обговорити повернення депортованих українських дітей і посилення тиску на Росію.

Також у межах візиту відбудуться зустрічі у сфері освіти, міжнародного розвитку та гуманітарної співпраці.

Україна в ООН закликала до резолюції про припинення вогню

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник України Андрій Мельник закликав міжнародну спільноту перейти від політичних заяв до конкретних рішень і винести на голосування резолюцію про негайне та безумовне припинення вогню.

За словами дипломата, такий крок міг би стати відправною точкою для реального дипломатичного процесу та створити умови для початку переговорів про справедливий і тривалий мир.

Мельник наголосив, що припинення бойових дій саме по собі не є поступкою агресору, а навпаки — шансом зупинити подальші втрати серед цивільного населення та відкрити шлях до політичного врегулювання.

Окремо українська сторона порушила питання посилення підтримки у сфері протиповітряної оборони.

За словами постпреда, Україна потребує значно більшого обсягу засобів захисту неба, оскільки саме російські ракети та ударні безпілотники залишаються головною загрозою для мирних міст.

Також Україна закликала партнерів перейти від окремих санкційних рішень до більш комплексного економічного та технологічного тиску на Росію.

За словами Мельника, усі канали постачання критичних компонентів для російського військово-промислового комплексу мають бути перекриті.

Окрему увагу під час виступу українська делегація приділила темі воєнних злочинів.

Андрій Мельник заявив, що включення російських військових і силових структур до офіційного списку ООН за сексуальне насильство під час війни має отримати практичні наслідки.

Він запропонував розглянути питання усунення російського персоналу від участі у миротворчих і поліцейських місіях Організації Об’єднаних Націй.

Підставою для такої заяви стала доповідь генерального секретаря ООН, у якій міжнародні структури підтвердили 310 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною проти України.

В Україні наголосили, що країна, військові структури якої офіційно внесені до такого списку, не повинна брати участь у міжнародних місіях із підтримання миру та безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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