Чонгарський міст знищено, водночас російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

Чонгарський міст після ударів безпілотників не функціонує

Російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму та приховує факт знищення Чонгарського мосту, повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Схеми публікують супутникові знімки Planet Labs, які демонструють, який вигляд має міст після удару безпілотників в ніч на 7 червня.

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На кадрах видно темні плями від уражень у центральній частині мосту, а також розгорнута поруч із ним понтонна переправа.

Цей міст є важливим логістичним маршрутом РФ, що використовується для забезпечення російського угруповання військ на півдні та перекидання сил з території Кримського півострова.

Нагадаємо, що за останні дні Сили оборони України вже двічі атакували Чонгарський міст, який з’єднує тимчасово окуповану територію Херсонщини з Кримом. Для цього українські оборонці застосували вітчизняні дрони-камікадзе літакового типу FP-2 та Бегемот, який був уперше представлений наприкінці травня.

Окупаційна влада захопленої частини Херсонської області 7 червня повідомляла, що через ураження мосту українськими безпілотниками змушена на ньому перекрити рух.

Чонгарський міст було уражено 9 червня 2026 року, проте супутникових знімків за цю дату поки що немає.

Перша атака на міст була зафіксована ще на початку серпня 2023 року. Тоді літаки Повітряних сил ЗСУ уразили його крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP. Частина конструкції споруди була серйозно пошкоджена, також був перебитий газопровід.

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