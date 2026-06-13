Силы обороны Украины нанесли удары по транспортным объектам российских войск на временно оккупированной територии Херсонской области.

Поврежден железнодорожный участок и одна из понтонных переправ, которые использовались для обеспечения логистики.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на командира Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрия Филатова (Перуна).

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В ночь на 13 июня украинские силы поразили целый ряд логистических объектов российских войск на оккупированной Херсонщине.

В частности, повреждено железнодорожное сообщение и одна из понтонных переправ.

— Сегодня ночью были новые попадания. В результате повредили еще одну важную транспортную артерию — железнодорожную. Ранее удары уже наносили по Чонгарскому и Армянскому мостам. После этого российские военные совершили несколько понтонных переправ, чтобы возобновить движение. Одна из этих переправ сегодня также была повреждена, — рассказал Дмитрий Филатов.

Также сообщается, что из-за ограниченной пропускной способности таких переправ в результате нанесенных ударов российские войска вынуждены накапливать технику в больших колоннах.

В связи с этим, украинские войска при выполнении боевых задач используют данные разведки для выявления скоплений техники и оперативного определения приоритетных целей для поражения. Это позволяет наносить урон автотранспорту противника и усложнять любые попытки возобновления переправ.

По словам Филатова, дальнейшие действия российских окупантов прогнозируемы — они, вероятно, будут наращивать количество понтонных переправ.

В то же время, украинские силы к таким сценариям готовы и имеют средства для их поражения.

Как отмечается, понтонные конструкции относительно уязвимы, поэтому для их уничтожения не нужны дорогостоящие системы вооружения.

Ранее Дмитрий Филатов сообщал, что после поражения Чонгарского моста русские войска были вынуждены переориентировать логистику через Армянск. В результате на маршруте образовалось скопление грузовиков с горючим и боеприпасами, по которым украинские силы нанесли удар. По его словам, в колонне находилось около 50 автомобилей, часть из которых была уничтожена.

Напомним, 9 июня, после ночной атаки дронов, был поврежден Чонгарский мост.

Тогда сообщалось о перекрытии движения по мосту, а водителей переправляли через Армянск и Перекоп.

Чонгарский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с Херсонской областью, является одним из ключевых маршрутов поставок российских войск, через который осуществляется опрокидывание боеприпасов и горючего.

Впоследствии в ЦПИ подтвердили уничтожение Чонгарского моста, отметив, что Россия пытается это скрыть.

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