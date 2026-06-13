Сили оборони України завдали ударів по транспортних об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Пошкоджено залізничну ділянку та одну з понтонних переправ, які використовувалися для забезпечення логістики.

Про це пише Суспільне з посиланням на командира Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова (Перуна).

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У ніч на 13 червня українські сили уразили низку логістичних об’єктів російських військ на окупованій Херсонщині.

Зокрема, пошкоджено залізничне сполучення та одну з понтонних переправ.

— Сьогодні вночі були нові влучання. У результаті пошкодили ще одну важливу транспортну артерію — цього разу залізничну. Раніше удари вже завдавали по Чонгарському та Армянському мостах. Після цього російські військові зробили кілька понтонних переправ, щоб відновити рух. Одну з цих переправ сьогодні також пошкодили, — розповів Дмитро Філатов.

Також повідомляється, що через обмежену пропускну здатність таких переправ внаслідок завданих ударів російські війська змушені накопичувати техніку у великих колонах.

У зв’язку з цим, українські війська під час виконання бойових завдань використовують дані розвідки для виявлення скупчень техніки та оперативного визначення пріоритетних цілей для ураження. Це дає змогу завдавати втрат автотранспорту противника та ускладнювати будь-які спроби відновлення переправ.

За словами Філатова, подальші дії російських окупантів є прогнозованими — вони, ймовірно, нарощуватимуть кількість понтонних переправ.

Водночас українські сили до таких сценаріїв готові та мають засоби для їхнього ураження.

Як зазначається, понтонні конструкції є відносно вразливими, тому для їх знищення не потрібні дороговартісні системи озброєння.

Раніше Дмитро Філатов повідомляв, що після ураження Чонгарського мосту російські війська були змушені переорієнтувати логістику через Армянськ. Унаслідок цього на маршруті утворилося скупчення вантажівок із пальним та боєприпасами, по яких українські сили завдали удару. За його словами, у колоні перебувало близько 50 автомобілів, частину з яких було знищено.

Нагадаємо, 9 червня, після нічної атаки дронів, було пошкоджено Чонгарський міст.

Тоді повідомлялося про перекриття руху мостом, а водіїв переправляли через Армянськ і Перекоп.

Чонгарський міст, що сполучає тимчасово окупований Крим із Херсонською областю, є одним із ключових маршрутів постачання російських військ, через який здійснюється перекидання боєприпасів і пального.

Згодом у ЦПД підтвердили знищення Чонгарського мосту, зазначивши, що Росія намагається це приховати.

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