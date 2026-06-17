Оприлюднені відеокадри прицільного удару російського дрона в Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Відео опубліковано в соцмережах Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Відео удару по Успенському собору

— Охоплений полум’ям храм — це ще один злочин російських окупантів, які прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що святиня в минулому теж переживала спроби знищення, проте її відновлювали. Після цієї атаки пошкоджені будівлі також відремонтують.

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Раніше Служба безпеки України встановила, що окупанти атакували Києво-Печерську лавру безпілотником Герань-2.

Нагадаємо, що вночі 15 червня Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври. Лавра є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однією з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України.

Згодом стало відомо, що пошкоджено близько 80% покрівлі собору.

Крім самої Києво-Печерської лаври, пошкоджень зазнали кілька культурних установ, розташованих на її території та поблизу. Зокрема, постраждали скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, а також фондосховище Національного музею народної архітектури та побуту.

Гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко заявив, що по лаврі було два прицільні удари. Ворог атакував Успенський собор та башту Кущника.

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