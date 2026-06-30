Уночі проти 30 червня російські війська продовжили обстріли українських регіонів. Під ударами безпілотників опинилися Дніпропетровська область і Суми, де є поранені та руйнування.

Водночас у Росії повідомляли про масовану атаку безпілотників на Москву та Підмосков’я, а президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір Анкари активізувати переговорний процес між Україною та РФ.

Про головні події ночі 30 червня — читайте далі.

Зараз дивляться

Атака на Дніпропетровську область

Упродовж ночі російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольський, Дніпровський, Кам’янський і Синельниківський райони.

Найбільше постраждала Нікопольщина. Окупанти били по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Унаслідок обстрілів пошкоджено підприємство, торговельний павільйон, багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобілі.

Поранення дістали двоє чоловіків віком 43 та 65 років. Обох госпіталізували, лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У Дніпровському районі під ударом опинилася Миколаївська громада. Там через атаку загорівся склад із зерном. Постраждала 56-річна жінка, її також госпіталізували.

У Кам’янському районі російські війська атакували Криничанську громаду, а на Синельниківщині — Новопавлівську та Богинівську громади. Унаслідок ударів знищено трактор і пошкоджено приватний житловий будинок.

Удари по Сумах

Уночі російський безпілотник типу Молнія влучив в автостоянку в Ковпаківському районі Сум. На місці виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

Унаслідок удару пошкоджено щонайменше чотири вантажні автомобілі та господарську споруду. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Уже зранку окупанти повторно атакували місто. Ціллю стала автозаправна станція в Зарічному районі Сум. Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру АЗС, однак інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нічна атака на Москву

Із вечора 29 червня і протягом усієї ночі російська влада повідомляла про атаку безпілотників на Москву та Московську область.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони нібито збили 61 безпілотник. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Водночас російські Telegram-канали повідомляли про вибухи в місті Дубна на півночі Московської області. За інформацією каналу Supernova+, під удар міг потрапити Центр космічного зв’язку Дубна, над районом було видно густий чорний дим. Офіційного підтвердження цієї інформації російська влада не надавала.

Ердоган про переговори України та Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїйп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що Анкара продовжує працювати над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією.

За словами турецького лідера, Туреччина й надалі докладатиме дипломатичних зусиль для досягнення тривалого миру та створення умов для відновлення прямих переговорів між сторонами.

Окрім війни в Україні, співрозмовники обговорили майбутній саміт НАТО, який має відбутися в Анкарі 7–8 липня. Ердоган наголосив на необхідності зміцнення європейської оборони та збереження трансатлантичної єдності в межах блоку.

Удар блискавки на Волині

У селі Озеро Ківерцівської громади Волинської області блискавка влучила поблизу водойми, де перебували люди.

Після удару семеро відпочивальників, серед яких четверо дітей, знепритомніли. На місце оперативно прибули медики та поліцейські, які допомагали транспортувати потерпілих до автомобілів швидкої допомоги.

Усі постраждалі були госпіталізовані. Крім цього, через негоду правоохоронці виїжджали на численні виклики у Луцькому та Ковельському районах, де сильний вітер пошкодив будівлі та транспортні засоби.

Вибух у Монако: постраждав Вадим Єрмолаєв

Увечері 29 червня в холі багатоквартирного будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син.

За інформацією BFMTV, невідомий залишив у приміщенні рюкзак із вибуховим пристроєм, який здетонував, коли до будівлі зайшли люди.

Єрмолаєв та його дружина перебувають у критичному стані, їхній син дістав легші травми. Ще чотирьох людей госпіталізували через сильний психологічний шок.

Прокуратура Монако, попередньо, розглядає інцидент як можливий теракт. Правоохоронці вже аналізують записи камер відеоспостереження та встановлюють особу чоловіка, який залишив вибуховий пристрій.

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен із Дніпра та засновник корпорації Alef. У 2019 році він відмовився від українського громадянства, залишивши лише громадянство Кіпру. З грудня 2023 року перебуває під санкціями України через рішення РНБО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.