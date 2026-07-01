Служба безпеки України (СБУ) заявила про успішний удар по військовому аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, безпілотники уразили ангари, в яких перебували російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Удар СБУ по аеродрому Саки: що відомо

У СБУ зазначили, що операцію провели в межах 40-денної кампанії з ураження військових об’єктів РФ, яку реалізують за дорученням президента України Володимира Зеленського.

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Основною ціллю атаки стала інфраструктура військового аеродрому Саки, зокрема ангари, де зберігалася бойова авіація.

За інформацією спецслужби, підтверджено п’ять влучань українських безпілотників по ангарах із військовою технікою.

Попередньо встановлено, що у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Після атаки в ангарі, де перебував Су-30СМ, зафіксували пожежу, що, за оцінкою СБУ, свідчить про успішне ураження цілі.

У спецслужбі зазначили, що орієнтовна вартість одного такого літака становить від $30 млн до $50 млн залежно від модифікації.

У СБУ наголосили, що продовжують системно знищувати військовий потенціал російських окупаційних сил як на передовій, так і в глибокому тилу.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

За повідомленнями місцевих жителів і моніторингової групи Кримський вітер, вибухи чули у Феодосії, Керчі, Сакському районі та поблизу Євпаторії.

Після атаки повідомлялося про перебої з електропостачанням у Феодосії, пожежу біля Феодосійського нафтоналивного терміналу, пошкодження підстанції Західно-Кримська та займання поблизу військового аеродрому Саки в Новофедорівці.

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