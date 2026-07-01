В ночь на 1 июля и утром российские войска продолжили атаки по украинским регионам. Под ударами оказались Херсон и Днепропетровская область — есть погибшие, раненые и повреждения гражданской инфраструктуры.

В то же время в России сообщали о взрывах в Пензе, где под ударом мог оказаться оборонный научно-исследовательский институт.

Дания объявила новый масштабный пакет военной помощи Украине, а в Николаеве полиция расследует стрельбу, в результате которой погибли двое иностранцев.

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О главных событиях ночи и утра 1 июля — читайте дальше.

Атака на маршрутку в Херсоне

Утром 1 июля российские войска атаковали дроном маршрутный автобус в Херсоне. Удар произошел около 07:00 в Центральном районе города.

По данным областных властей, российский беспилотник ударил по общественному транспорту, в котором находились гражданские пассажиры.

Предварительно известно о двух погибших. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

В больнице находятся 36-летний мужчина и пятеро женщин в возрасте 52, 53, 53, 55 и 57 лет. Среди раненых есть медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения.

Также в больницу доставили 52-летнего мужчину. У него диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

По факту атаки Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военном преступлении, повлекшем гибель людей.

Удары по АЗС на Днепропетровщине

В ночь на 1 июля российские войска атаковали автозаправочные станции в Днепропетровской области. Под ударами оказались пять АЗС.

По данным начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, в результате атаки погибла 43-летняя женщина.

Еще три человека получили ранения. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 35-летнюю беременную женщину.

Две другие пострадавшие — женщины 49 и 71 года — будут лечиться амбулаторно.

На атакованных объектах повреждено оборудование. После попаданий возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

Ночью над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 российских ударных беспилотников.

Стрельба в Николаеве

Вечером 30 июня в Николаеве произошла стрельба, в результате которой погибли люди.

По данным полиции, происшествие произошло на проспекте Героев Украины. Очевидцы сообщили, что во время движения автомобиля Opel прозвучало несколько выстрелов. После этого машина выехала на регулируемый перекресток.

По предварительной информации правоохранителей, в автомобиле находились трое граждан других государств.

Двое мужчин погибли в результате стрельбы. Третьего участника происшествия полиция задержала. Из автомобиля изъяли оружие.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации преступления.

Ночная атака на Пензу

В ночь на 1 июля в российской Пензе местные жители сообщали о звуках взрывов и дыме. Перед этим в регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что российские силы ПВО якобы сбили один дрон.

По его версии, обломки беспилотника повредили линии электропередач и упали на территорию недостроенного здания. Российские власти утверждают, что пострадавших нет.

В то же время Telegram-канал Supernova+ сообщил о возможном поражении в Пензе предприятия АО НИИФИ — Научно-исследовательского института физических измерений.

По данным канала, геолокация кадров подтверждает место вероятного попадания.

Это предприятие специализируется на производстве датчиков давления, перемещения и измерительных систем для авиационной и ракетной техники.

Его продукция используется в системах российских самолетов Су-34 и Су-57, а также при производстве крылатых ракет Х-101 и Х-59.

АО НИИФИ входит в структуру госкорпорации Роскосмос и находится под санкциями США и Украины.

Официального подтверждения поражения предприятия со стороны российских властей пока нет.

Дания объявила новый пакет военной помощи Украине

Дания объявила о 30-м пакете военной помощи Украине общей стоимостью около €590 млн.

В Министерстве обороны Дании сообщили, что пакет предусматривает дополнительные поставки боеприпасов, вооружения и другого военного снаряжения для украинских Сил обороны.

Часть средств также направят на продолжение подготовки украинских военнослужащих в Дании.

Около 1,3 млрд датских крон из общей суммы выделят в рамках так называемой датской модели. Она предусматривает финансирование закупок продукции украинской оборонной промышленности.

Отдельно пакет содержит дополнительное финансирование для закупки дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

Министр обороны Дании Йеппе Бруус заявил, что Копенгаген и в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне против российской агрессии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 589-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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