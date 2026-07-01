У ніч проти 1 липня та зранку російські війська продовжили атаки по українських регіонах. Під ударами опинилися Херсон та Дніпропетровська область — є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури.

Водночас у Росії повідомляли про вибухи у Пензі, де під ударом міг опинитися оборонний науково-дослідний інститут.

Данія оголосила новий масштабний пакет військової допомоги Україні, а в Миколаєві поліція розслідує стрілянину, унаслідок якої загинули двоє іноземців.

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Про головні події ночі та ранку 1 липня — читайте далі.

Атака на маршрутку у Херсоні

Зранку 1 липня російські війська атакували дроном маршрутний автобус у Херсоні. Удар стався близько 07:00 у Центральному районі міста.

За даними обласної влади, російський безпілотник вдарив по громадському транспорту, в якому перебували цивільні пасажири.

Попередньо відомо про двох загиблих. Ще семеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У лікарні перебувають 36-річний чоловік та п’ятеро жінок віком 52, 53, 53, 55 і 57 років. Серед поранених є медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.

Також до лікарні доставили 52-річного чоловіка. У нього діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

За фактом атаки Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людей.

Удари по АЗС на Дніпропетровщині

У ніч проти 1 липня російські війська атакували автозаправні станції у Дніпропетровській області. Під ударами опинилися п’ять АЗС.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, унаслідок атаки загинула 43-річна жінка.

Ще троє людей дістали поранення. До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 35-річну вагітну жінку.

Дві інші постраждалі — жінки 49 та 71 років — лікуватимуться амбулаторно.

На атакованих об’єктах пошкоджено обладнання. Після влучань виникли пожежі, які ліквідовували рятувальники.

Уночі над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони знищили 11 російських ударних безпілотників.

Стрілянина у Миколаєві

Увечері 30 червня у Миколаєві сталася стрілянина, унаслідок якої загинули люди.

За даними поліції, подія сталася на проспекті Героїв України. Очевидці повідомили, що під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів. Після цього машина виїхала на регульоване перехрестя.

За попередньою інформацією правоохоронців, в автомобілі перебували троє громадян інших держав.

Двоє чоловіків загинули внаслідок стрілянини. Третього учасника події поліція затримала. Із автомобіля вилучили зброю.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації злочину.

Нічна атака на Пензу

У ніч проти 1 липня у російській Пензі місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів та дим. Перед цим у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко заявив, що російські сили ППО нібито збили один дрон.

За його версією, уламки безпілотника пошкодили лінії електропередач та впали на територію недобудованої будівлі. Російська влада стверджує, що постраждалих немає.

Водночас Telegram-канал Supernova+ повідомив про можливе ураження у Пензі підприємства АТ НДІФВ — Науково-дослідного інституту фізичних вимірювань.

За даними каналу, геолокація кадрів підтверджує місце ймовірного влучання.

Це підприємство спеціалізується на виробництві датчиків тиску, переміщення та вимірювальних систем для авіаційної і ракетної техніки.

Його продукцію використовують у системах російських літаків Су-34 та Су-57, а також під час виробництва крилатих ракет Х-101 і Х-59.

АТ НДІФВ входить до структури держкорпорації Роскосмос та перебуває під санкціями США і України.

Офіційного підтвердження ураження підприємства з боку російської влади наразі немає.

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні загальною вартістю близько €590 млн.

У Міністерстві оборони Данії повідомили, що пакет передбачає додаткові поставки боєприпасів, озброєння та іншого військового спорядження для українських Сил оборони.

Частину коштів також спрямують на продовження підготовки українських військовослужбовців у Данії.

Близько 1,3 млрд данських крон із загальної суми виділять у межах так званої данської моделі. Вона передбачає фінансування закупівель продукції української оборонної промисловості.

Окремо пакет містить додаткове фінансування для закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус заявив, що Копенгаген і надалі підтримуватиме Україну у війні проти російської агресії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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