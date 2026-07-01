Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий учреждение новой государственной награды – ордена Европы (№15359).

За проголосовали 274 народных депутата.

Орден Европы: что известно о награде

Также народные депутаты 266 голосами “за” сократили вдвое сроки подготовки документа ко второму чтению.

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В документе отмечается, что этим орденом планируется награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке курса на приобретение страной полноправного членства в ЕС, весомый вклад в укрепление устойчивости Украины, защиту безопасности всей Европы и укрепление международного сотрудничества.

Напомним, во время торжеств по случаю 30-летия Конституции Украины президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №15359 о введении новой государственной награды – ордена Европы.

Также глава государства внес в парламент законопроект о создании Украинского национального пантеона, который должен стать общенациональным местом памяти выдающихся украинцев.

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