В Украине могут ввести орден Европы: Рада сделала первый шаг
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий учреждение новой государственной награды – ордена Европы (№15359).
За проголосовали 274 народных депутата.
Орден Европы: что известно о награде
Также народные депутаты 266 голосами “за” сократили вдвое сроки подготовки документа ко второму чтению.
В документе отмечается, что этим орденом планируется награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке курса на приобретение страной полноправного членства в ЕС, весомый вклад в укрепление устойчивости Украины, защиту безопасности всей Европы и укрепление международного сотрудничества.
Напомним, во время торжеств по случаю 30-летия Конституции Украины президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №15359 о введении новой государственной награды – ордена Европы.
Также глава государства внес в парламент законопроект о создании Украинского национального пантеона, который должен стать общенациональным местом памяти выдающихся украинцев.