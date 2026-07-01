Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає встановлення нової державної нагороди – ордена Європи (№ 15359).

За проголосували 274 народних депутати.

Орден Європи: що відомо про нагороду

Також нардепи 266 голосами “за” скоротили вдвічі строки підготовки документа до другого читання.

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У документі зазначили, що цим орденом збираються нагороджувати громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди 30-річчя Конституції України президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт № 15359 задля запровадження нової державної нагороди – ордена Європи.

Також глава держави вніс до парламенту законопроєкт про створення Українського національного пантеону, який має стати загальнонаціональним місцем пам’яті видатних українців.

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