В Україні можуть запровадити орден Європи: Рада зробила перший крок
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає встановлення нової державної нагороди – ордена Європи (№ 15359).
За проголосували 274 народних депутати.
Орден Європи: що відомо про нагороду
Також нардепи 266 голосами “за” скоротили вдвічі строки підготовки документа до другого читання.
У документі зазначили, що цим орденом збираються нагороджувати громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва.
Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди 30-річчя Конституції України президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт № 15359 задля запровадження нової державної нагороди – ордена Європи.
Також глава держави вніс до парламенту законопроєкт про створення Українського національного пантеону, який має стати загальнонаціональним місцем пам’яті видатних українців.