Дрони ЗСУ уразили 48 цілей РФ, серед них — 10 енергооб’єктів у Криму
- У ніч на 3 липня Сили безпілотних систем ЗСУ результативно відпрацювали по 48 цілях у глибокому тилу ворога.
- Серед ураженого — зенітний ракетний комплекс Тор-М2 на Запоріжжі, а також 10 об'єктів енергетичної інфраструктури в окупованому Криму.
У ніч на 3 липня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 48 цілей у тилу російських військ. Серед них – 10 енергетичних об’єктів у тимчасово окупованому Криму та зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у Запорізькій області.
Про це повідомляє командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).
ЗСУ уразили 10 енергооб’єктів у Криму та ЗРК
– Птахи СБС подають напругу окупанту. Кримський рубильник: протягом ночі вимкнено +10. У оперативній глибині противника Птахами СБС протягом ночі 3 липня результативно відпрацьовано 48 цілей, – йдеться у повідомленні.
Як стверджує командувач СБС ЗСУ, серед уражених цілей – зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у Запорізькій області, а також низка електропідстанцій і газова компресорна станція в окупованому Криму.
Крім цього, Сили безпілотних систем ЗСУ атакували електропідстанції Тарханкутської ВЕС, Тарханкут, Білогірськ, Випасне, Саки, Таврія, Миколаївка, Старий Крим, Західно-Кримська, а також газову компресорну станцію Ключі.
Як повідомляв Мадяр, протягом 1 та 2 липня українські дрони уразили 12 електропідстанцій і одну газорозподільну станцію на тимчасово окупованих територіях України.
3 липня Служба безпеки України повідомила, що вдруге за тиждень атакувала військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім російських літаків.