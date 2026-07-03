Служба безпеки України заявила, що вдруге за тиждень атакувала військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму, де, за попередніми даними, уразила щонайменше сім російських літаків.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Удар СБУ по аеродромах Саки та Гвардійське: що відомо

За даними спецслужби, операцію провели в межах 40-денної кампанії з ураження військових об’єктів РФ, яку реалізують за дорученням президента України Володимира Зеленського.

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На військовому аеродромі Саки українські безпілотники уразили сім ангарів, у яких зберігалася авіаційна техніка. За інформацією СБУ, там перебували винищувачі Су-30СМ, Су-30 та фронтові бомбардувальники Су-24.

Попередньо, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

У СБУ наголосили, що це вже другий удар по аеродрому Саки протягом поточного тижня.

Крім цього, українські безпілотники атакували військовий аеродром Гвардійське, де уразили два ангари зі складами ударних безпілотників Shahed та авіаційного обладнання.

У спецслужбі зазначили, що аеродроми Саки та Гвардійське є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по Україні та забезпечують дії російського угруповання на Південному напрямку.

Глава СБУ Євгеній Хмара заявив, що спецслужба продовжить системно зменшувати військовий потенціал Росії.

— СБУ продовжує виконувати поставлені президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал Росії. Кожна наша спецоперація — це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України, — наголосив він.

Нагадаємо, 1 липня СБУ вже повідомляла про успішний удар по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму. Тоді українські безпілотники уразили ангари, де перебували російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

За даними спецслужби, було підтверджено п’ять влучань по ангарах із військовою технікою.

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