Расследование покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева продолжается, и ни одна из версий о происхождении взрывного устройства или мотивах нападения пока не является приоритетной.

Об этом заявил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, сообщает Le Figaro.

Покушение на Ермолаева: что заявили в прокуратуре Монако

По словам генерального прокурора Монако Стефана Тибо, следствие пока не определилось с основной версией покушения.

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— Пока ни одна версия не считается приоритетной, — заявил прокурор, имея в виду как происхождение взрывного устройства, так и возможные мотивы нападения.

В то же время Тибо отказался комментировать украинскую часть расследования. Он лишь сообщил, что в пятницу провел длительную видеоконференцию со своим коллегой из Киева.

По его словам, уголовно-правовая квалификация дела пока остается прежней, но может быть пересмотрена после получения материалов расследования, которые присылают Украина и другие страны, участвующие в установлении обстоятельств преступления.

Также генеральный прокурор объявил о проведении оперативного совещания, на котором должны подготовить запросы о международной правовой помощи. Это нужно для официального обмена материалами между странами, которые расследуют дело.

Напомним, что 29 июня в Монако возле жилого дома произошел взрыв, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын.

По данным следствия, неизвестный оставил в холле здания рюкзак со взрывным устройством, которое взорвалось, когда семья заходила внутрь.

После этого Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело и инициировал создание международной следственной группы для координации расследования с правоохранительными органами Монако и других стран.

Впоследствии украинские правоохранители установили личность главной подозреваемой — Анастасии Березовской. После возвращения в Украину ее нашли мертвой.

По данным следствия, двум мужчинам уже сообщили о подозрении в ее убийстве, а правоохранители продолжают выявлять возможных заказчиков и всех причастных к покушению на семью Ермолаева.

В то же время Государственная пограничная служба сообщила, что Березовская законно въехала в Украину 1 июля, так как на момент пересечения границы информации о ее международном розыске в базах Интерпола еще не было.

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